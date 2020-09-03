Тофик Ягублу осужден на 4 года 3 месяца

Низаминский суд Баку вынес приговор активисту партии «Мусават» Тофику Ягублу, лишив его свободы на 4 года и 3 месяца с содержанием в колонии строгого режима. Тем самым, судья Нариман Мехтиев признал Ягублу виновным в хулиганстве с применением предмета в качестве оружия (статья 221.3 УК)

Накануне прокурор просил осудить его на 4 года и шесть месяцев.

В своем последнем слове 2 сентября Ягублу обвинил суд в фабрикации обвинений и политическом заказе. В знак протеста против этого произвола Ягублу начал голодовку. («Туран»)