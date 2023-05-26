Разработчики TikTok тестируют фирменный чат-бот под названием Tako, который рекомендует видео в зависимости от пользовательских запросов. Об этом сообщает The Verge.

Tako встроили прямо в приложении TikTok над иконкой профиля. При нажатии на Tako открывается экран с чатом, в котором бот отвечает на широкий спектр вопросов. Какая языковая модель используется для работы Tako, не сообщается.

Отмечается, что Tako будет предлагать пользователю подсказки для начала разговора с ботом. Например, на опубликованном The Verge скриншоте можно разглядеть подсказку: «Какое значение имела коронация короля Чарльза III?»

На данный момент Tako тестируется среди пользователей TikTok в Филиппинах. О глобальном запуске нейросети пока не сообщается. При этом TikTok уже подал заявку на соответствующую торговую марку, что свидетельствует о том, что компания готовится к более широкому распространению чат-бота.