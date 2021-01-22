Тихановская призвала ООН обсудить ситуацию в Беларуси

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская считает, что ООН следует созвать заседание Совета Безопасности и включить белорусскую тему в повестку дня.

«Я призываю ООН созвать заседание Совета Безопасности и включить Беларусь в повестку дня, поскольку страна приближается к шестимесячному политическому кризису. Миру необходимо обратить внимание на этот кризис, который может перерасти во что-то худшее», — сказала она в пятницу на неформальной встрече СБ, проходящей в режиме онлайн.

Тихановская также призвала ООН поддержать рекомендации, содержащиеся в докладе Московского механизма ОБСЕ. «Это откроет путь к созданию условий для политического диалога, который поможет провести свободные и справедливые выборы», — полагает она. (ТАСС)