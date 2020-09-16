Тихановская обещает Лукашенко «гарантии безопасности» при мирном уходе

Бывший кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская заявила, что если действующий белорусский лидер Александр Лукашенко покинет свой пост мирно, он получит гарантии личной безопасности. Об этом политик сказала в интервью изданию LB.ua.
«Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность», — сказала Тихановская.
При этом она добавила, что в данном вопросе будут учитываться мнения людей.
На вопрос о том, получит ли Лукашенко гарантии безопасности, оппозиционер ответила: «Да. Даже больше».