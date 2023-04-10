Индия приостановила торговые переговоры с Великобританией. Причина — отказ Великобритании осудить сикхскую экстремистскую группировку, которая напала на здание индийского Верховного комиссариата в Лондоне в прошлом месяце.

Как передает #, об этом пишет газета The Times со ссылкой на источник в британском правительстве.

«Индийцы не хотят говорить о торговле до тех пор, пока они не проведут публичную демонстрацию осуждения халистанского экстремизма в Великобритании», — говорится в публикации.

19 марта протестующие с плакатами движения «Халистан» устроили демонстрацию у здания Верховного комиссариата и сняли индийский флаг с балкона первого этажа здания, чтобы осудить действия полиции в Пенджабе.