США и Европа обеспокоены тем, как Армения помогает России обходить санкции и доставляет в РФ запрещенные товары путем реэкспорта.

Как передает #, об этом говорится в статье The New York Times.

«Официальные лица США и Европы все более обеспокоены тем, что Россия получает американские и европейские товары путем их реэкспорта через Армению и страны Центральной Азии», — говорится в статье.

Согласно изданию, в одном из документов Бюро промышленности и безопасности США говорилось, что в 2022 году Армения импортировала на 515 процентов больше чипов и процессоров из США и на 212 процентов больше из ЕС, чем в 2021 году.

«Армения экспортировала 97 процентов той же продукции в Россию, говорится в документе», — отмечает NYT.