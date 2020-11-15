The National Interest назвало главные провалы разведки США в Карабахе

Издание The National Interest рассказало, какие серьезные ошибки допустила американская разведка в Нагорном Карабахе.

По мнению журналистов, конфликт в Карабахе застал американские власти врасплох. Издание ссылается на подписанное Азербайджаном и заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом соглашение, которое обязывало Баку решать региональные проблемы дипломатическим путем. СМИ заключает, что это свидетельствует о том, что госдеп мог проигнорировать сведения о военной операции либо вовсе о нем не знать.

Второй ошибкой NI называет то, что разведка не смогла предугадать ввод миротворцев из России в Карабах, поскольку полагалась исключительно на работу в рамках Минской группы ОБСЕ.

При этом издание отмечает, что детали переговоров президента России Владимира Путина с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом остаются неизвестными. Журналисты предполагают, что Анкара могла согласиться на то, что Россия усилит свое присутствие в сирийском Идлибе, а Москва даст возможность Турции участвовать в миротворческой миссии в НК.

The National Interest заключает, что все эти ошибки поспособствовали ослаблению позиций США в регионе.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало передачу ряда районов НК под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев. (РИА Новости)