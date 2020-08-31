Террористы YPG/PKK обсудили в Москве «федерализацию» Сирии

В Москве в понедельник было объявлено о «соглашении» по смене формы государственного устройства Сирии, информирует Агентство Анадолу.

О договоренности сообщили члены делегации одной из структур Сирии, близких к террористам YPG/PKK.

Визит делегации так называемого «Сирийского демократического совета» во главе с Ильхамом Ахмедом в Москву состоялся по приглашению российской стороны.

В Россию был также приглашен генеральный секретарь сирийской партии «Воля народа» Кадри Джемиль, известный близостью к Башару Асаду.

Ахмет и Джемиль заявили на совместной пресс-конференции, что отдельные регионы Сирии «могут быть независимы во внутренних вопросах», а внешняя политика, экономика и оборона останутся в ведении центральных властей страны.

При этом они отметили необходимость признания террористов YPG/PKK частью политической карты Сирии.

В будущих планах также присоединение так называемых Сирийских демсил, костяк которых формируют террористы YPG/PKK, в состав армии Башара Асада.