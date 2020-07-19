Террористы обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб и Латакия

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Зафиксирован один обстрел населенного пункта Дадих, один обстрел населенного пункта Хантутин в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Эль-Аси, один обстрел населенного пункта Мамухия, один обстрел населенного пункта Кара-Джагез в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации «Джебхат Ан-Нусра», — заявил Щербицкий.

Контр-адмирал добавил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.