Украинского террориста задержали, заложники освобождены — ОБНОВЛЕНО

Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Луцке. Захваченные пассажиры автобуса освобождены, передает РБК.

***22:28

Из автобуса, захваченного террористом в Луцке, полиция вывела трех заложников. Об этом сообщил в своем Twitter глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Коваль (замглавы Нацполиции Украины) забрал трех заложников», — написал он.

«Новое время» сообщает, что заложники были освобождены после разговора террориста с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее террорист связался с журналистами и заявил, что некоторые заложники находятся в плохом состоянии. Среди них есть как минимум один раненый, беременная женщина и ребенок, сообщало «Новое время».

Замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что среди освобожденных заложников — одна пожилая женщина, одна беременная и один подросток.

Ранее вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров рейсового автобуса и угрожал взрывом — преступник сообщил, что у него есть гранаты и другое оружие. Центр города перекрыт, на месте работают отряды спецназначения — специалисты ведут переговоры с захватчиком.