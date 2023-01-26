Силы обороны Украины сбили 47 ракет, запущенных Россией по территории Украины 26 января, из них 20 – в районе Киева. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в Facebook. По его данным, россияне осуществили 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинжал», «Калибр», Х-59) с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей в акватории Черного моря.

Три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей, отметил Залужный. «Цель россиян остается неизменной – психологическое давление на украинцев и разрушение критической инфраструктуры. Но нас не сломить! Спасибо военнослужащим, которые держат небо над Украиной!» – написал главнокомандующий ВСУ.

Он абсолютно прав. Не имея возможности добиться успехов на поле боя, российская сторона снова и снова прибегает к привычному методу — к террористическому обстрелу мирных городов. Но тут тоже есть нюанс. Высокоточного оружия у россиян остается все меньше и меньше. При этом, Белый дом в конце декабря заявил, что Украина получит одну батарею Patriot. Украинские власти рассматривают американскую ЗРК как способ укрепить противовоздушную оборону Украины.

Как отмечает The New York Times, передача зенитного комплекса Украине также доказывает, что США не устают от поддержки Киева, — то есть Вашингтон сигнализирует о том, что будет поддерживать украинцев и дальше. А это значит, что Patriot может быть развернут в различных украинских городах. А ведь это мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) и система противоракетной обороны, которая позволяет сбивать ракеты до того, как они поразят цель. Кроме того, батареи Patriot также способны наносить удары по воздушным целям, например, по самолетам. Кроме того, целый ряд иных союзников Украины готов поставить ей системы ПВО и ПРО. Так что, и эта «карта» российской стороны будет бита. Другое дело, что президент России Владимир Путин вполне способен не верить в это. Он вообще, как показывает практика, до сих пор пребывает в плену шокирующих иллюзий. Он утверждает, что Россия производит втрое больше ракет, аналогичных тем, что применяются в американских системах Patriot. По словам Путина, если говорить о ракетах ПВО различного назначения, то «российское производство сопоставимо со всем мировым производством». В общем, он верит, что «СВО» идет по плану. Хотя очевидно, что в реальности все далеко не так и фраза о том, что российская армия является второй по мощи в мире — уже звучит, как анекдот.

Впрочем, ошибка Путина состояла еще и в полном непонимании украинских реалий. Это проявляется и сейчас, в назойливой и бесперспективной попытке реанимировать своего кума Виктора Медведчука, как некую политическую единицу. О том, что Медведчук давно уже является для украинцев морально опущенным персонажем, в Кремле не хотят слышать.

В итоге, лишенный украинского гражданства, подозреваемый на родине в госизмене и оказавшийся в России в результате обмена пленными, Виктор Медведчук дал большое интервью российскому прокремлевскому каналу RT. В ходе которого он озвучил то, что приятно слышать обитателям Кремля, но что является полным бредом и чушью для украинцев.

Медведчук утверждает, что якобы «миллионы украинцев не согласны с действиями нынешнего президента Украины, поэтому необходимо их объединить общими идеями». Кроме того, он заявил, что «есть люди, которые выступают против политики Зеленского. «Эта другая Украина должна быть услышана. Она может быть услышана, если появится ее представительство», — лепечет он. Не удивлюсь, что все это им озвучивается для получения очередных миллиардов долларов от руководства РФ для реализации того, что не реализуемо в принципе.

Как бы не менял Кремль своих главных ставленников с Януковича на Медведчука, после полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, ни один ставленник России никогда не будет иметь в Украине ничего, кроме презрения. Приведу, в этой связи, результаты опроса, который проводился социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

«Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается к Вооруженным силам Украины (им доверяют 92,5% опрошенных), добровольческим батальонам (85,5%), волонтерским организациям (85%)», — выяснили социологи. По их данным, Нацгвардии доверяют 84% опрошенных, Государственной пограничной службе — 81%, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям — 81%, президенту Владимиру Зеленскому — 77%.

Вот такие вот данные. Никаким «русским миром» в Украине не пахнет. Впрочем, далеко не только в Украине. Но в Кремле продолжают верить в мифы и иллюзии собственного изготовления, делая ставку на тактику запугивания с реанимацией абсолютных политических трупов.