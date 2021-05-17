Тер Стеген пропустит Евро-2020

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген сообщил, что пропустит Евро-2020.

«Вместе с медицинским штабом клуба я решил, что мне нужно дополнительное хирургическое вмешательство на колене. Мне жаль, что я пропущу Евро-2020 и не буду вместе немецкой сборной.

Впервые за много лет я буду болеть дома, поддерживая свою страну. Надеюсь, мы победим!

Надеюсь, что после летней паузы мы снова будем играть с болельщиками, я скучаю по этому! Спасибо за поддержку на протяжении трудного сезона», – написал голкипер в инстаграме. (sports.ru)

| 2021-05-17T22:15:42+04:00 17 мая 2021, 23:52|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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