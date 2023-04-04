Экс-президент Армении Левон Тер-Петросян потребовал инициировать отставку спикера парламента Алена Симоняна.

Как передает # об этом Тер-Петросян написал в своем профиле в соцсетях.

Он обосновал это уличным инцидентом.

Тер-Петросян назвал непростительным поступком то, что Симонян плюнул в лицо гражданину на улице. Он назвал это омерзительным инцидентом.

Экс-президент считает, что поведение спикера нанесло большой ущерб репутации государственности, нивелировать который можно только ценой его отставки:

«Только так можно восстановить честь нашего народа перед международным сообществом. Национальное собрание и фракция «Гражданский договор» обязаны пойти на этот шаг ради сохранения собственного авторитета», — подчеркнул Тер-Петросян.

Спикер парламента Армении Ален Симонян ответил на требование экс-президента о его отставке и пригласил Тер-Петросяна в парламент для обсуждений.

Ален Симонян, в свою очередь, отметил, что не ожидал, что Левон Тер-Петросян потребует его отставки.

Спикер парламента напомнил Тер-Петросяну о событиях 1-2 марта 2008 года: «Президент-историк должен хорошо знать, каковы непростительные ошибки и какую цену за них платят лидеры стран»,- заявил Симонян.

Он пригласил Тер-Петросяна в парламент обсудить, кто и когда нанес государству наиболее серьезный ущерб.

Напомним, что несколько дней назад некий гражданин Канады армянского происхождения Карен Мкртчян, увидев Симоняна у «Каскада» в центре Еревана, публично назвал его предателем. В ответ охрана спикера выкрутила Мкртчяну руки, а сам Симонян, как утверждают оппозиционные депутаты, подошел и плюнул ему в лицо.