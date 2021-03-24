«Теперь вы можете купить Tesla за биткойны»- Илон Маск

«Теперь вы можете купить Tesla за биткойны, — написал предприниматель в среду на своей странице в Twitter. — Биткойны, которые [вы заплатите компании] Tesla, будут сохранены как биткойны, а не конвертированы в фиатную валюту».

Возможность оплаты биткойнами будет доступна за пределами США в конце 2021 года, добавил Маск.

8 февраля американская компания Tesla объявила о том, что инвестировала $1,5 млрд в криптовалюту биткойн. Компания также сообщила, что в ближайшем будущем планирует принимать биткойны в оплату за свои продукты. Позже Маск назвал безрассудством инвестиции Tesla в биткойн.