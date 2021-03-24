«Теперь вы можете купить Tesla за биткойны»- Илон Маск

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск заявил, что автомобили компании теперь можно приобрести с помощью криптовалюты биткойн. Об этом сообщает ТАСС.

«Теперь вы можете купить Tesla за биткойны, — написал предприниматель в среду на своей странице в Twitter. — Биткойны, которые [вы заплатите компании] Tesla, будут сохранены как биткойны, а не конвертированы в фиатную валюту».

Возможность оплаты биткойнами будет доступна за пределами США в конце 2021 года, добавил Маск.

8 февраля американская компания Tesla объявила о том, что инвестировала $1,5 млрд в криптовалюту биткойн. Компания также сообщила, что в ближайшем будущем планирует принимать биткойны в оплату за свои продукты. Позже Маск назвал безрассудством инвестиции Tesla в биткойн.

 

| 2021-03-24T11:40:41+04:00 24 марта 2021, 12:30|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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