«Теперь пусть они из своего кармана платят в трудное для страны время» — эксперт

В эти дни правительство Германии приняло программу по поддержке среднего и малого бизнеса. Программа подразумевает поддержку предпринимателей в размере 500 миллиардов евро. При этом уже можно говорить о том, что немецкие банки выдают льготные кредиты своим предпринимателям под 1-0,5%.

Данная программа должна помочь стране удержать спад экономики Германии в постпандемический период. А как же в этом направлении обстоят дела в Азербайджане? Некоторые эксперты отмечают, что несмотря на то, что в Азербайджане введен повторный жесткий карантин, и многие предприниматели не могут работать, они не чувствуют реальную помощь правительства, что говорит о тревожном постпандемическом периоде.

Комментируя # вопрос о том, почему правительство Азербайджана не принимает программы по поддержке бизнеса, экономист Натиг Джафарли сказал, что основная причина – это анатомия и структура экономики Азербайджана.

«У нас нет нормальных статистических данных, кому и сколько надо помочь. У нас статистика очень политизирована и во время пандемии это было ярко видно. По безработице, по налогообложению, по структуре экономики — все стало явью во время пандемии. Статистка в любом государстве – это как диагностика в медицине. Если нет правильного диагноза, то нельзя лечить больного. Также и с экономикой, если у тебя неправильные статистические данные, ты не сможешь моделировать экономику разных отраслей», — считает эксперт.

Другая причина – это то, что власти ничего не предпринимают для среднего и крупного бизнеса, сказал он.

«Власти, скорее всего, понимают, что средний и большой бизнес принадлежит определенным чиновникам, и зачем им помогать, если правительство годами закрывало глаза на их действия? Теперь пусть они из своего кармана платят в трудное для страны время. Мелкий же бизнес настолько ничтожен в общей экономике страны, что правительство их вообще не видит. В той же Германии экономика держится на 65% за счет среднего и мелкого бизнеса, а у нас даже 6-7% бюджетных формирований не держится на малом и среднем бизнесе. Это большая ошибка и проблема для экономики страны», — подчеркивает аналитик.

По словам эксперта, правительство не считает нужным помогать малому бизнесу, хотя основная часть законной и не законной рабочей силы составляет именно малый и средний бизнес.

«Кстати, мы сейчас не знаем, какая реальная безработица в стране. В марте месяце официально было объявлено о 90,700 безработных, а пришлось платить пособие по безработице 600 тыс. гражданам страны. Получилось, что в шесть раз реальное положение хуже официальных показателей. Это еще с учетом того, что еще десятку тысяч людей было отказано получении этих денег, потому что был лимит», — сказал он.

Эксперт также считает, что правительство до конца не осознает глубину проблемы и того, что вообще происходит в экономике страны.

«Вся страна сидела долгое время на «нефтяной игле» и никаких проблем никто не видел. Единственное желание властей сейчас, это чтобы цены на нефть возросли до 55-60 долларов, чтобы они решили все проблемы. Малый и средний бизнес, который должен быть основным двигателем экономики, сейчас переживает глубочайший кризис. Особенно сфера услуг. Нам еще предстоит очень долгий период выходить из этого», — добавил он.

Эксперт также сказал, что в нынешней ситуации любые вливания в экономику автоматически будут превращаться в валюту.

«Манатная помощь бизнесу будет конвертирована в валюту, чтобы амортизировать потери от будущей девальвации. Поэтому у нас банки не раздают бизнес кредиты по низким ставкам. У нас же ожидание девальвации велико, поэтому все сразу пойдут менять деньги на валюту», — подытожил он.