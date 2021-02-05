Тело матери солдата будет доставлено на родину

Рашад Гаджизаде, проходящий срочную действительную военную службу в расположенной на линии фронта Н-ской воинской части Министерства обороны Азербайджанской Республики, обратившись в Государственный комитет по работе с диаспорой, сообщил о кончине матери в турецком городе Балыкесир и просил оказать содействие в доставке тела покойной в Азербайджан.

На обращение солдата тут же был дан ответ, и Государственный комитет предпринял необходимые действия для доставки в нашу страну тела гражданки Азербайджанской Республики Гаджиевой Афаг Ягуб гызы, 1970 года рождения. Тело уже отправлено из Турции и, как ожидается, сегодня вечером будет в Баку.

Отметим, что покойная Афаг Гаджизаде временно проживала в Турции в связи с обучением дочери Нармин Гаджизаде в соседней стране.