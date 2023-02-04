Немецкое подразделение государственного телеканала «Россия сегодня» — RT DE Productions — заявило о прекращении своей журналистской деятельности в Германии. Компания объяснила своё решение «репрессиями против свободы прессы в Евросоюзе». Эфирное вещание RT было запрещено во многих странах Европы после начала вооружённого вторжения России в Украину, но канал продолжал работать в интернете.

В заявлении телеканала говорится, что в Германии и Европе он сталкивался с давлением со стороны стороны правительств, СМИ, корпораций и других лиц. По мнению руководства RT, вступление в силу девятого пакета санкций ЕС против России в декабре 2022 года «перекрыло дыхание сотрудникам и в очередной раз варварски нарушило право на свободу слова и свободу печати».

Российский государственный телеканал RT открыл студию в Берлине в 2014 году. Ещё до начала войны в Украине, с 1 февраля 2022 года, немецкий медиарегулятор запретил вещание RT из-за того, что у компании не было местной лицензии — она работала по лицензии, выданной в Сербии. В марте 2022 года Евросоюз запретил вещание RT в Германии, Франции и Испании из-за подозрения в дезинформации и пророссийской пропаганде, однако телеканал сохранил студию в Берлине и продолжал выходить в эфир на иностранных языках из Москвы через интернет. (svoboda.org)