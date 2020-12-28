Теймур Раджабов вышел в четвертьфинал Тура чемпионов

В сети продолжается турнир по рапиду «Airthing Masters» c участием азербайджанского гроссмейстера Теймура Раджабова.

Как передает azerisport.com, соревнование проводится в рамках Шахматного тура чемпионов, инициированного обладателем мировой короны Магнусом Карлсеном.

В течение первых трех дней турнира 12 участников играли партии в рапид на предварительном этапе и определяли восьмерку сильнейших, которая продолжит борьбу в плей-офф.

Раджабов начал третий день с быстрой ничьи против Уэсли Со (США), а далее заключил мир с Максимом Вашье-Лагравом (Франция). В последней встрече квалификационного раунда Теймур сыграл вничью с Пенталой Харикришной (Индия) и вышел в четвертьфинал.

По итогам 11-ти туров Теймур занял на предварительном этапе пятое место, набрав 6 очков. Первую позицию занял Магнус Карлсен (Норвегия) — 6,5.