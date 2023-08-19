Известный азербайджанский стендапер Теймур Керимзаде решил оригинально отметить свой день рождения. 3 сентября он даст огромный по меркам стендап-шоу концерт, который назвал «32», подчеркнув тем самым свой возраст.

Концерт состоится в киноцентре «Низами» и запомнится рядом сюрпризов.

В интервью # Теймур рассказывает о предстоящем шоу:

День рождения ваш, а сюрпризы — публике. Чем будете удивлять зрителей?

Концерт приурочен к моему дню рождения, но выступать буду не только я, но еще 4 комика из нашей команды Comedy Bazaar. Билеты на шоу уже в продаже, на сайте iticket.az. Сюрпризов будет много. Ведущим вечера будет мой лучший друг, известный сценарист, комик, соавтор песен Семена Слепакова, создатель шоу «Наша Раша», Comedy Club, сценарист «Прожекторперисхилтон» Джавид Курбанов. Также выступит знаток, участник игры «Что?Где?Когда?» Роман Оркодашвили и участник нашей команды Турал Багиров. Будет еще и пятый «бонусный комик», о котором мы пока не говорим.

Расскажите о своей команде Comedy Bazaar…

У нас не очень большая команда, но каждый комик хорош по своему. Джавид Курбанов, Рома Оркодашвили, Турал Багиров, про которых я уже говорил выше. К сожалению, нашу команду покидает Шовги Ибрагимов — он уезжает работать в США. С нами работает Рустам Ахмедов — сценарист КВН (команда «Парни из Баку»), юморист. У нас периодически выступает Ханум Азиз — известный блогер под псевдонимом bout.nothing.

Концерт приурочен к вашему 32-летию. Сколько из них вы шутите на сцене?

Вообще, впервые на сцену «забрался» в 2005 году, и слезать с нее не хотел, но пришлось на какое-то время. В 2014 году пробовал «Открытые микрофоны» в Чикаго, понравилось очень, ну а с 2015 года меня со сцены уже никакими пинками не выгонишь (смеется — авт.)

А в жизни? Какой юмор вас вдохновляет?

Я стараюсь всегда шутить, мне очень помогает юмор в жизни, в работе, даже в постели. В смысле, я шучу во сне, а не то, что вы подумали! (смеется — авт.) Вообще меня вдохновляет черный юмор, но на сцене мы не позволяем себе фривольностей.

Какие жизненные ситуации нашего времени больше всего «заходят» в зале?

Больше всего зрители обожают темы про таксистов, про релокантов, про детство и молодость в 90-е, про походы в кино. Рома, например, про «Что?Где?Когда?» интересные истории рассказать может. Джавид про известных комиков из России…

Есть у стендаперов табу? Вот у вас лично?

Мы не материмся, по крайней мере стараемся, только в редких случаях, когда мат оправдан, можно похулиганить. Стараемся не шутить ниже пояса, потому что лично мне это и не смешно. Политика и религия — тоже табу, мы же все-таки юмором занимаемся, а не пропагандой или навязыванием мнения.

Были шутки, которые дорого обошлись? Ну, к примеру, на вас сильно обиделись…

Да, причем обиделся на меня мой друг, за мою неудачную шутку, но мы, конечно же, потом помирились, но все равно было неприятно. Воспользовавшись случаем, передам ему привет: «Алик, я люблю тебя!»

Сегодня в Баку достаточно много стендаперов. Конкуренция присутствует или всем места под солнцем хватает?