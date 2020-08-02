Тегеран вводит персональные санкции против Болтона

Власти Ирана вводят персональные санкции против представителя вашингтонского Фонда защиты демократии Ричарда Голдберга, ранее работавшего советником бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МИД Ирана, передает ТАСС.

«МИД Ирана <…> вводит санкции против связанного с Фондом защиты демократии Ричарда Голдберга, бывшего советника Джона Болтона», — говорится в сообщении. Отмечается, что санкции вводятся «в соответствии со статьями четыре и пять закона о борьбе с нарушениями прав человека и террористическими актами».

В четверг госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Вашингтон расширяет санкции в отношении Тегерана. По его словам, дополнительные рестрикции призваны помешать поставкам в Иран продукции, которая может использоваться при осуществлении ядерной, ракетной и военной программ.

24 августа 2019 года Иран объявил о внесении американского Фонда защиты демократии и его руководителя Марка Дубовица в санкционный список. Согласно заявлению МИД Ирана, решение принято в рамках закона о борьбе с нарушением прав человека и террористическими действиями США в регионе.

Фонд защиты демократии — политический институт со штаб-квартирой в Вашингтоне. Одним из важных проектов организации является «Иранская программа». Ее цель, согласно документам фонда, состоит в том, чтобы «противостоять угрозе, которая исходит от Ирана для США и их союзников».