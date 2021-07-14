Всё-таки человек — удивительное существо. Кажущееся вчера удивительным и фантастическим, сегодня воспринимается обыденно и буднично. Расскажи любому жителю планеты всего полтора года назад о нынешних пандемических реалиях — не поверил бы ни за что. А сегодня уже никого не удивляют ни маски, ни поголовное добровольно-принудительное вакцинирование, ни жёсткие ограничительные меры. Весь мир встал на борьбу с коронавирусом. А чтобы к этой борьбе подключить массы и возбудить у них настоящее рвение, необходимо создать образ врага, как можно уродливее и страшнее. Попытались, получилось, честно скажем, не очень. И дело вовсе не в слабости агитаторов. Просто все их потуги сводились на нет идиотскими (другого подходящего эпитета просто не подобрать) «защитными мерами». Теперь уже люди привыкли и к этим алогичным шагам, и мало кто ждёт какого-то адеквата. На самом деле, как теперь удивить тех, кому приходилось жаркими летними уик-эндами сидеть дома взаперти? Как удивить тех, кто вынужден был носить маски на свежем воздухе? Чему удивляться тем, кому клепали мозги «социальным расстоянием» и запихивали в автобусы, как кильки в банку, потому что, видите ли, кому-то в голову пришла «гениальная идея» закрыть метро? А как разумно объяснить – почему в субботу и воскресенье не работает общественный транспорт? Хотя и дураку понятно, что пассажиропоток в рабочие дни намного интенсивнее, и отсутствие на дорогах автобусов никак не служит искоренению коронавируса, а лишь наносит вред бюджету граждан, вынужденных передвигаться по городу на такси. Ну, и конечно, как не упомянуть в этом шедевральном ряду условия проведения свадеб. И если для организаторов и гостей сего торжества ещё всё это как-то терпимо, то вот владельцам и работникам домов торжеств можно только посочувствовать. Сколько бюрократии, сколько волокиты, сколько мороки! В таких случаях обычно говорят «каким местом они думали?» Но тут уместнее другая фраза – «они вообще думали?»… А процесс продолжается. Теперь появилось уже новое пугало – штамм «дельта». И опять всевозможные рецепты самосохранения, совершенно полярные мнения специалистов, и, конечно же, новые миллионы долларов на борьбу с этой напастью. Кстати, раз речь зашла о долларах…

На днях Организация по борьбе с бедностью Oxfam опубликовала отчёт под названием «Вирус голода умножается». Как оказалось, в мире ежеминутно от голода умирает 11 человек. При чём тут коронавирус? Так вот, число смертей от голода в мире превышает число летальных исходов от COVID-19 — по статистике от коронавируса умирает 7 человек в минуту. Но миру как бы не до голодающих. Никто не бьёт в колокола, никто вроде не волнуется, никаких мер никто не принимает. Мрут с голоду, — ну, и ладно. Не до этого сейчас. Мы ведь ведём борьбу не на жизнь, а на смерть с самим КОРОНАВИРУСОМ!.. Верят ли люди? Трудно ответить однозначно. Порой эта борьба напоминает сражение с ветряными мельницами. А что до искренности всей этой заварушки… Оставим право ответа на этот вопрос за каждым. Просто, прежде чем ответить, вспомним на всякий случай те самые цифры – 11 и 7.

P.S. Представители Oxfam сообщили, что, несмотря на пандемию, мировые военные расходы увеличились на 51 миллиард долларов, эта цифра как минимум в шесть раз превышает сумму, необходимую ООН для борьбы с голодом.