C 1 апреля российский трубопроводный газ будет продаваться за рубли в «недружественные страны» — для этого покупателям придется открыть рублевые счета в Газпромбанке. Таким образом, говорят российские аналитики, Кремль пошел на компромисс иностранным покупателям, поскольку практически все европейские политики заявили об отказе платить в рублях, объявив режим раннего предупреждения ЧС.

Импортеры начали принимать меры на случай приостановки поставок природного топлива. Как следствие, российский лидер вчера подписал указ, устанавливающий новые правила продажи газа «недружественным странам» с 1 апреля. Следуя этому документу, государства — покупатели ресурса из этого перечня должны будут открыть специальные рублевые и валютные счета в «Газпромбанке». Напомним, что немногим ранее Москва потребовала перевести расчеты за поставки газа и нефти в «недружественные страны» с евро и долларов на рубли.

Так Россия хочет обезопасить поступления за газ от блокировок, поясняет в беседе с # ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович:

«Теоретически в таком случае минимизируются риски блокировки платежей за поставленные энергоресурсы. Ведь такая блокировка не исключена, если платежи в долларах и евро. А платежи в рублях исключают такие риски. Второй момент, увеличится процент поступающей на внутренний рынок иностранной валюты, поскольку вместо прежних 80 процентов валютной выручки теперь иностранные контрагенты будут поступать все 100 процентов».

По мнению аналитика, решение Кремля укрепляет рубль и гарантирует от рисков блокировки, когда природное топливо уже доставлено, а деньги в долларах и евро остаются на счетах зарубежных банков. Что же касается самого указа, по словам Митраховича, пока нет однозначного мнения, как трактовать недавно подписанный документ и точки над İ расставит «Газпром», который должен выступить по этому поводу. Он также предположил, что на время предстоящих переговоров, газ может подаваться на прежних условиях, но возможен и более жесткий разворот, вплоть до прекращения подачи природного топлива.

По всей видимости, решение проводить операции через «Газпром» открывает возможности для компромиссных схем оплаты за газ, которые позволят Москве и ЕС оставаться на своих позициях. Хотя в нюансах еще непонятно, как это будет развиваться дальше. Впрочем, детализация решения Москвы о переподписании газовых контрактов с переходом на рубли была ожидаема не только в силу единогласного отказа иностранных контрагентов «Газпрома». Ранее в Кремле сообщали, что ведется работа над детализацией принятого решения, а российскому правительству было предписано проработать соответствующие меры. На такие выводы наводили и заявления ряда аналитиков о том, что такие процессы требуют времени, а главное, об этом должны договориться политики.

Отказ оплачивать газ за рубли европейские партнеры российского газового гиганта объясняют тем, что такое идет вразрез с подписанными контрактами. Однако в России иного мнения. По словам Митраховича, Европа своими заявлениями о готовности уже в этом году значительно сократить потребление газа, а в перспективе вовсе отказаться от российского природного топлива фактически анонсирует нарушение условия контрактов «бери или плати».

Как уже говорилось, переход к оплате в рублях связывают с двумя ключевыми факторами. С одной стороны, это гарантия рисков блокировки платежей, а с другой — перспективами укрепления российской валюты. При этом последнее изначально вызывало вопросы.

«Многие умиляются, что вот сделаем газорубль и заживем, – комментирует независимый финансовый аналитик Виталий Калугин. – Но так никто не делает. Скажем, Саудовская Аравия и ОАЭ не делают себе нефте-риал или нефте-дирхам. Катар не делает себе газо — риал. Он, как и соседи, жестко привязался к доллару при мощности экономики 265 млрд долларов. Если валюта опирается на сырье, то это превращается в американские горки. Вспомним весну 2020 года, когда цена на газ и нефть валялись на дне. Сколько стоить должен в этом случае нефте- и газорубль? С такими горками вообще невозможна никакая промышленная политика. Никто никогда не будет вкладываться в долгосрочные проекты, понимая волатильность сырьевых цен. Думаю, что те, кто хотя бы маленько понимает в экономике, не должны одобрять «газо-» или «нефтерубли»».