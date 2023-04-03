Музыкальный фестиваль «Жара», в котором должны были участвовать многие российские артисты, перенесли на неопределенный срок. Об этом говорится в Telegram-канале сервиса по продаже билетов Iticket.

«Фестиваль «Жара» в Ташкенте, запланированный на 20-21 мая, переносится. К сожалению, текущая ситуация в мире не способствует проведению масштабных музыкальных мероприятий», — говорится в сообщении.

В сообщении указано, что все желающие могут вернуть деньги за билеты на мероприятие. На фестивале «Жара» должны были выступить такие известные российские музыканты, как HammAli & Navai, Ольга Бузова, Егор Крид и другие.