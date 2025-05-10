Министры обороны России и Узбекистана Андрей Белоусов и Шухрат Халмухамедов подписали в Москве план реализации программы стратегического партнерства до 2030 года. Сообщение об этом опубликовано в субботу, 10 мая, в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Участие военнослужащих Узбекистана в параде на Красной площади глубоко закономерно», — сказал Белоусов перед подписанием. «Для наших военнослужащих было гордостью пройти по брусчатке Красной площади», — ответил Халмухамедов.

Сама программа партнерства подписана в январе в Ташкенте. В Минобороны РФ тогда заявляли, что план на 2025 год «включает 50 совместных мероприятий по всем направлениям деятельности военных ведомств». Других подробностей о документе не приводилось. Источники газеты «Ведомости» сообщали, что в договоре речь идет об обменах делегациями, совместных учениях, ознакомлении с вооружением. (DW)