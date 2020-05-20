Танкер «Лачин» вышел в свое первое плавание

Первый танкер отечественного производства «Лачин», построенный на судостроительном заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), вышел в свое первое плавание.

Как сообщает SOCAR, загруженный дизельным топливом танкер отплыл из порта Баку в порт Кулеви. Оттуда он направится в Турцию.

Судно будет осуществлять перевозки жидких грузов в бассейнах Черного и Средиземного морей.

В состав экипажа судна входят 14 человек. Длина танкера — 141 м, ширина — 16,9 м.

С началом эксплуатации танкера «Лачин» количество плавающих за пределами Каспия судов Каспийского морского пароходства (ASCO) достигло 15. Из них 12 — сухогрузы, 3 — танкеры.