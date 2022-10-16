Талибы предотвратили попытку контрабандного вывоза денежных средств в Иран с территории афганской провинции Герат, расположенной на западе страны.

Как передает ТАСС, об этом в воскресенье сообщило министерство обороны в правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением «Талибан».

«Задержанный попытался переправить в Иран 250 тыс долларов США с территории провинции Герат, — цитирует заявление оборонного ведомства афганское агентство Khaama Press. — В ходе проведения операции было установлено, что денежные средства злоумышленник спрятал в автомобильное кресло». Подробностей о личности подозреваемого, а также о том, как в его распоряжении появилась данная сумма, талибы не приводят.