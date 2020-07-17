Такое на фотоаппарате не подделаешь – разоблачен еще один армянский фото-фейк

После первого же дня боевых действий на азербайджано-армянской границе в Товузском районе армянские СМИ распространили информацию о том, что их вооруженные силы заняли стратегическую высоту Гарагая на территории Азербайджана. Целью дезинформации было посеять панику среди населения, так как с указанной высоты под прямым обстрелом находится довольно большая территория. В качестве доказательства было опубликовано панорамное фото, сделанное якобы с Гарагая.

Министерство Обороны Азербайджана опровергло это сообщение и обратило внимание на то, что дата, указанная на снимке (4 декабря 2018 г.), является свидетельством недостоверности информации.

Однако сайты и ютубканалы Армении продолжают распространять этот фейк. Некоторые из них даже утверждают, что ошибка в дате на снимках нередкая вещь, поэтому ни о чем не говорит. Ютубканал “Новости Армении и Азербайджана” на фоне того же снимка передает: “После провокации азербайджанской стороны на границе… армянские военнослужащие, верные новой тактике министра обороны Республики Армения Давида Тонояна, захватили новые территории противника у села Агдам в Товузском районе Азербайджана”. И утверждает, что фотография “с видом на Товузский район”, сделана “с новых позиций армянскими бойцами”, с взятой высоты.

Что ж, возможно, армянские “бойцы информационного фронта” с датой ошиблись. Но, как передает pressklub.az, на фото есть точные координаты (+040°54′32.92″/045°30′ 50.72″) и высота того места (1113м), с которого он сделан. Это уже на фотоаппарате не подделаешь.

Специалисты по фактчекингу в Азербайджане проверили: когда бы не была сделана эта фотография, ее снимали с армянской территории. На карте указано точное место, соответствующее указанным координатам, а также граница между Азербайджаном и Арменией в Товузском районе.

А на второй – топографической карте, которую можно найти даже в Интернете, указаны высоты в той зоне. Отчетливо видно, что на азербайджанской стороне в этой части границы нет такой высоты. Высоты свыше 1100 метров находятся именно на территории Армении.

Таким образом, налицо очередной и очень коварный по преследуемым целям фейк, распространяемый армянскими СМИ.