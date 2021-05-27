Сегодня, 27 мая, в Национальной Филармонии Украины, в колонном зале имени Н.В.Лисенко состоится концерт под названием «Диалог дружбы. Азербайджан-Украина». Концерт будет посвящен 103-ей годовщине создания АДР — Первой демократической республики в мусульманском мире. Планируется посещение мероприятия известными украинскими политиками и деятелями культуры. Перед гостями выступит Национальный Ансамбль солистов «Киевская камерата». Дирижировать будет народный артист Азербайджана Ялчын Адыгезалов.

Концерт пройдет при поддержке Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ). Аналогичные же концерты пройдут в Харькове и Днепре. И это всего лишь одно из больших мероприятий, инициированных и проведенных руководством ОДАУ. Регулярно и активно работают в этом направлении и Рада азербайджанцев Украины (РАУ) в целом, а также входящие в ее состав диаспорские организации.

Кроме того, между посольством Азербайджана в Украине и Киевским национальным университетом подписан Меморандум о взаимопонимании. В итоге, памятник великому азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви будет установлен в Ботаническом саду Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в центре украинской столицы. Кроме того, как отметила посол АР в Украине Эльмира Ахундова, в связи с объявлением распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева 2021 года «Годом Низами Гянджеви» памятник великому мыслителю будет воздвигнут не только в Киеве, но и в Харькове.

Наконец, недавно лицензию для участия в Олимпийских играх в Токио завоевал украинский борец греко-римского стиля, азербайджанец Парвиз Насибов. Он борется в весовой категории до 67 килограммов. Понятное дело, что его успеху, лучше всего олимпийскому золоту, будут рады и в Азербайджане, и в рядах азербайджанской диаспоры Украины. Подчеркиваю все это к тому, чтобы показать, что ведется большая работа по правильному позиционированию Азербайджана и азербайджанцев в Украине.

И вот на этом фоне появилась поистине удручающая информация. В минувшую пятницу вечером президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

В списке физических лиц, в отношении которых введены санкции, 674 человека. Санкции введены в отношении глав так называемых «ДНР» и «ЛНР» Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также «председателя» Крыма Сергея Аксенова. В списке юридических лиц — 138 компаний, в том числе российские телекомпании НТВ, Первый канал, ТНТ, МИА «Россия сегодня» и сервис «Яндекс».

Но большую часть списка занимают так называемые «воры в законе» и криминальные авторитеты, которых набралось более шестисот человек. Напомним, санкции против которых СНБО утвердило 14 мая. Ознакомившись со списком тех, кто указан в этом списке, испытываешь чувство стыда. Увы, там немало азербайджанцев. Это те, кто занимался в Украине противозаконными действиями, чаще всего против таких же азербайджанцев, как они сами.

К счастью, санкции против «воров в законе» подразумевают запрет въезда в Украину, отказ в предоставлении визы, вида на временное или постоянное жительство, отказ в продлении срока пребывания в Украине и невозможность получить украинское гражданство. Таким образом, будет поставлен серьезный барьер на пути тех, за действия которых стыдно нашей диаспоре, реально работающим во благо своей первой и второй Родины азербайджанцев. Но осадок, как в том анекдоте, все же останется…