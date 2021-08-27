В политической ситуации, в которой оказался Азербайджан, к месту вспомнить слова средневекового английского поэта Джефри Чосера — «не будите спящую собаку». Хотя она уже давно проснулась и так и норовит наброситься на всех, кто не в состоянии обороняться.

Или, как говорят сами русские — «не буди лихо, пока оно тихо». Потому и мы, похоже, решили не усугублять ситуацию и продолжать делать вид, что все еще в первопрестольной считают нас лучшими друзьями на Южном Кавказе. Но, к сожалению, прошли те времена, и сейчас наша страна всего лишь является объектом в числе прочих стратегических целей, уже можно с уверенностью говорить, бывшего старшего брата в его имперских амбициях. И свидетельством того являются ежедневно подкидываемые в информационное поле сведения о все новых недружественных деяниях того брата. Неслучайно президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Türk назвал Российское государство «соседом» Азербайджана, хотя раньше употреблялись слова «стратегический партнер».

Россия, несмотря на все жесты доброй воли, демонстрируемые Азербайджаном на протяжении последних двух десятилетий как в отношении самого государства российского, так и в отношении русского населения Азербайджана и русского языка, на то обстоятельство, что именно Россию мы выбрали в качестве миротворческой силы, которая должна была обеспечить режим прекращения огня и переход к мирной жизни, не говоря уже о том, что она является одной из трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а посему, казалось бы, должна была стать гарантом долгосрочного мира в регионе, продолжает вооружать Армению, чем только подпитывает ее реваншистские намерения.

А официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова Ильхама Алиева, назвавшего «нелогичными» заявления российской стороны о поставках оружия в Армению, вообще цинично заявила, что «осуществление Россией зарубежных поставок оружия – ее суверенное право». То бишь, что хотим, то и воротим. Минобороны России уже открыто признает за армянскими боевиками статус «вооружённых формирований Нагорного Карабаха», а сам министр обороны Сергей Шойгу взялся за модернизацию и реформирование ВС Армении, и даже подарил главе военного ведомства Армении Аршаку Карапетяну кинжал. Знаковый подарок, не правда ли?

И вот вчера появилась информация о том, что в рамках международной военно-технической выставки «Армия-2021» в Москве Армения заключила с российскими компаниями контракт на поставку вооружений. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

Между тем, в самом Нагорном Карабахе, где российский военный контингент с осени прошлого года проводит миротворческую операцию, 22 августа в честь Дня государственного флага был развернут 50-метровый флаг России, что вызвало закономерный вопрос: в какой еще стране, где российские военнослужащие исполняют миротворческую миссию или даже имеют военную базу, они посмели пойти на такой вызывающий шаг? Или они, пользуясь нашим миролюбием и добродушием, так вольно ведут себя лишь на нашей земле? И в который раз, исходя из поведения и поступков миротворцев, неустанно подбрасывающих нам все новые факты, возникает другой вопрос: кем и чем они там себя возомнили? И не только там – достаточно напомнить о размещении уже и российских пограничников вдоль наших границ. До чего же еще может додуматься наш сосед, чтобы утолить не в меру разыгравшийся аппетит? Примеры Грузии, Молдовы и Украины еще свежи в нашей памяти. Да и про кровь жертв Ходжалы и Черного Января на руках русских мы будем помнить всегда. Кроме того, и сами российские политики не дают нам возможности забыть эти кровавые страницы нашей истории и вынуждают нас держать ухо востро.

Неосмотрительность чревата последствиями, опасаясь собственно чего, мы, видимо, и не стали злить распоясавшегося быка. Похоже, именно учитывая возможные угрозы, мы и не приняли участие в большом международном саммите «Крымская платформа» в Киеве 23 августа, в котором участвовали 46 государств мира, в том числе США, все страны ЕС и НАТО. Ведь в Москве эту платформу считают антироссийской. А участие нашей страны могло бы вызвать лишнее раздражение в Кремле, который получил индульгенцию на вершение судьбы Нагорного Карабаха. И пока Москва считает себя единственным арбитром в этом регионе, нам следует быть осторожными и не гневить опасного и сильного соседа. Даже несмотря на то, что тем самым мы явно обидели Киев, который на протяжении всего периода 44-дневной Освободительной войны был рядом с нами и однозначно заявил о поддержке Баку. Конечно, украинская общественность и политический истеблишмент ожидали, что Азербайджан, как, впрочем, Молдова и Грузия, страдающие от оккупационной политики России, будет вместе с Турцией рядом с Украиной. Как сказал в своем комментарии # украинский политолог Евген Магда – «Досадно, что Азербайджан, у которого также оккупирована часть территории, не нашел возможности присоединиться к «Крымской платформе», надеюсь, это произойдет позже».

Да, не только возможно, но, скорее всего, так и случится в будущем, но думается, что сейчас все же фактор Карабаха сыграл решающую роль при рассмотрении вопроса об участии нашей страны на этом саммите. Надеюсь, что наши друзья – и сама Украина, и даже Турция с пониманием отнеслись к нашей ситуации. Имея над головой дамоклов меч было бы неблагоразумно принимать неосмотрительные решения. Однозначно за этим последовали бы провокации как в Карабахе, так и на границе. На данном этапе, думается, достаточно того, что мы не признаем аннексию Крыма и поддерживаем суверенитет Украины.

И еще, следует обратить внимание и на такой тонкий нюанс – территории Молдовы и Грузии уже оккупированы Россией, а к Азербайджану она только подкрадывается и пока пытается закрепиться. А потому, с учетом существующих угроз, нам следует придерживаться, как изрек великий Отто фон Бисмарк, искусства возможного…

Но есть и другая сторона медали – а не останемся ли мы, растеряв по пути друзей и партнеров, один на один с «русским медведем»?

Но пусть об этом думают политики. Наше дело указать на ошибки…