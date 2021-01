Так чья же Шуша — на этот вопрос давно ответил Томас Кеппел

Экс-посол Армении в Ватикане, зять экс-президента Сержа Саргсяна Микаэл Минасян на своей странице в Facebook возмутился заявлением премьер-министра Никола Пашиняна о том, что город Шуша является азербайджанским городом.

«Заявление Пашиняна о том, что Шуши азербайджанский город – следствие невежества. Шуши всегда был армянским городом. Шуши стал азербайджанским из-за Никола Пашиняна и своры его тюрколюбивых предателей», — отметил Минасян.

В качестве доказательства того, что Шуша является «армянским городом» Минасян приводит данные первой переписи населения Российской империи 1897 года, согласно которым в этом населенном пункте проживало 25 881 человек, из которых 14 420 были армянами, а 10 778 — азербайджанцами.

При этом Минасян не приводит данные из более ранних источников, из которых можно сделать вывод о том, представители какого народа составляли большинство жителей Шуши.

Шуша была основана в 1752 году создателем и первым правителем Карабахского ханства Панах Али-ханом. Согласно записям Джорджа Томаса Кеппела, служившего в Индии и возвращавшегося в Англию, путешествия по суше через Персию, Москву и Санкт-Петербург, в 1824 году, три четверти населения Шуши составляли азербайджанцы. Он также подтверждает, что Шушу построили азербайджанцы (George Thomas Keppel, «Personal narrative of a journey from India to England», p. 288, https://archive.org/details/personalnarrativ00alberich/page/288/mode/2up).

В «Обозрении российских владений за Кавказом» от 1836 года указывалось, что население Шушинской крепости состоит из 936 азербайджанских семейств и 762 армянских. По данным Справочного энциклопедического словаря 1847 года, в Шуше насчитывалось около 10 200 жителей, состоящих из 940 азербайджанских семейств и 770 армянских.

Согласно «Кавказскому календарю», в Шуше в 1885 году жило 30 000 человек, из которых 16 000 азербайджанцев и 14 000 армян. А вот уже по всероссийской переписи 1897 года большинство жителей Шуши уже составляли армяне.

Из вышеприведенной информации можно сделать вывод о том, что в указанные годы, когда территория современного Азербайджана входила в состав Российской империи, город Шуша целенаправленно заселялся армянами, что подтверждают исторические источники того периода. Но даже несмотря на это, Шуша всегда была и останется одним из центров азербайджанской культуры. Это знали и понимали армянские оккупанты, которые за годы оккупации так и не обустроили Шушу. Был бы этот город армянским, то они не стали бы относиться к нему таким образом.