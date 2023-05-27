Оборонное ведомство Тайваня зафиксировало за минувшие сутки приближение к острову 33 воздушных аппаратов и 10 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает ТАСС.

По данным Министерства обороны Тайваня, 12 воздушных судов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или зашли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) острова. Среди них представители ведомства определили по четыре истребителя SU-30 и J-10, противолодочный самолет Y-8, беспилотник WZ-7, истребитель J-16 и противолодочный вертолет Z-9.

В ответ на действия НОАК оборонное ведомство Тайваня подняло в воздух авиацию, а средства ПВО выполняли слежение за указанными целями.