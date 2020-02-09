Тайвань попытался перехватить военные самолеты Китая

Военно-воздушные силы Тайваня предприняли попытку перехватить военные самолеты материкового Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на тайваньскую военную администрацию.

Китайские истребители истребители J-11 и бомбардировщики H-6 были замечены к югу от острова, после чего военные Тайваня использовали силы противовоздушной обороны и самолеты воздушной разведки для перехвата, говорится в заявлении администрации.

Позиция властей Тайваня состоит в том, что подобные полеты военных самолетов подрывают региональную безопасность и ставят под угрозу мир и благосостояние стран региона.

| 2020-02-09T15:07:18+00:00 9 февраля 2020, 21:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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