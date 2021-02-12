Таджикистан и Индию сильно тряхнуло

Землетрясение магнитудой в 6,1 произошло на востоке Таджикистана вечером в пятницу.

Как передает РИА Новости в сейсмической службе Академии наук страны.

Землетрясение, по данным службы, произошло в 22.14 местного времени (20.14 мск).

«Подземный толчок магнитудой в 6,1 произошел в Мургабском районе Таджикистана, что в более чем 700 километрах восточнее Душанбе и в 25 километрах от райцентра Мургаб», — сказал собеседник агентства.

По его данным, в столице Таджикистана ощущалось землетрясение магнитудой в 3-4. По данным комитета по чрезвычайным ситуациям, жертв и разрушений нет.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг залегал на глубине 80 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.

В северной Индии также произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр находился рядом с городом Амритсар в штате Пенджаб на глубине 10 км. Толчки были зафиксированы около 22.34 местного времени (20.04 мск), они продолжались несколько минут. Землетрясение ощущалось в том числе в Дели. О жертвах или разрушениях не сообщалось.