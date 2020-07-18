TƏBİB: В домашних условиях нельзя использовать первое попавшееся лекарство

Мы обсуждаем лекарственные протоколы, средства лечения со специалистами, прибывшими в страну из Росии, Турции и Кубы для содействия в борьбе с COVİD-19.

Oб этом сказала заведующая отделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, одно из обстоятельств, которые больше всего удивляют прибывших в страну зарубежных врачей, является наличие определенных лекарств в Азербайджане, так как в других странах эти лекарства крайне трудно найти в аптеках.

«Что касается лекарств, которые покупают граждане, то здесь нужно проявлять осмотрительность. В частности в социальных сетях озвучиваются различные мнения и высказывания об эффективности тех или иных лекарств в борьбе с коронавирусом. Ведь эти лекарства, наряду с положительным воздействием, могут иметь и негативное, нельзя использовать первое попавшееся лекарство в домашних условиях.

Перечень таких лекарств обнародован министерством здравоохранения и TƏBİB. В основном это витамины и средства от температуры, если таковая наблюдается у лечащегося дома пациента», — сказала Ягут Гараева.

Она отметила, что искать, покупать, хранить у себя дома, использовать в домашних условиях другие противовирусные лекарства нецелесообразно. Нужные лекарства выдаются пациентам при наличии показаний.

«Эти лекарства имеют побочные действия, поэтому до того, как прописать пациенту лекарство, тщательно проверяются показатели здоровья в целом. Принимать такие лекарства без врачебного контроля неправильно», — добавила Ягут Гараева.