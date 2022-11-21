Сын бывшего президента США Дональда Трампа, бизнесмен Дональд Трамп-младший посмеялся над тем, что Вашингтон оказывает финансовую помощь Киеву. 19 ноября он опубликовал на странице в одной из социальных сетей мем-картину с изображением президента Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Джо Байденом.

«Где мои деньги, Джо?» — спрашивает на картинке Зеленский.

В ответ Байден заявляет, что прямо сейчас эти деньги собирают 87 тыс. налоговых инспекторов.

Трамп отметил, что это всего лишь пародия на происходящее сейчас.

«Но я не удивлюсь, как и любой здравомыслящий человек, что так все и было на самом деле», — написал бизнесмен под постом.