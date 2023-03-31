Сын президента Уганды, бригадный генерал Мухузи Кайнеругаба заявил о готовности отправить войска для обороны Москвы. «Называйте меня «путинистом», если хотите, но мы, Уганда, пошлем солдат защищать Москву, если ей когда-нибудь будут угрожать империалисты!» — написал он.

Кайнеругаба также подчеркнул, что в Африке «верят в президента Путина», когда речь идет о войне в Восточной Европе, а «Запад тратит время на бесполезную проукраинскую пропаганду». «Россия, Китай, Африка, Индия, Южная Америка должны победить в Украине. 75% человечества победят 15%», — заявил он.

26 марта генерал назвал Россию «историческим другом Уганды». «Тот, кто подрывает эту дружбу, подрывает нашу страну», — отметил он.

В феврале 2022-го Кайнеругаба одобрил решение Кремля о начале войны в Украине. Осенью он говорил, что Уганда будет расценивать нападение на Россию как нападение на Африку, а затем пригрозил вторжением в соседнюю Кению и пообещал захватить ее за две недели. За последнее заявление пришлось извиняться его отцу Йовери Мусевени. Президент также решил снять своего сына с должности командующего сухопутными войсками Уганды, однако повысил его до генеральского звания и оставил своим советником.

Кайнеругаба командовал еще и бойцами спецназа, которые наряду с Народными силами обороны обвиняются в пытках, похищениях и убийствах представителей оппозиции. Имя генерала фигурирует в жалобе, поданной в Международный уголовный суд.

Недавно Кайнеругаба намекнул, что намерен участвовать в президентских выборах, которые пройдут в 2026 году. (moscowtimes.ru)