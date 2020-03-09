Свыше 70% заболевших коронавирусом в Китае вылечились

Свыше 70% заболевших новым коронавирусом в Китае полностью выздоровели, заявил на брифинге в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Из 80 тысяч случаев в Китае свыше 70% выздоровели от нового коронавируса», — сказал он.

По оценкам ВОЗ, это свыше 58,6 тысячи человек. При этом в Китае смертность от вируса на 20% выше у людей в возрасте старше 80 лет, на 13% — у тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, на 9% — у диабетиков, на 8% — у людей с проблемами дыхательного аппарата и на 7,5% — у больных раком. (РИА Новости)