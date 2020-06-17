Свыше 60% азербайджанцев считают отношения страны с ЕС хорошими

Свыше половины азербайджанцев считают отношения между Евросоюзом (ЕС) и Азербайджаном хорошими.

Об этом, как передает в среду Trend, говорится в результатах опроса общественного мнения о Европейском союзе в Азербайджане.

Как отмечается в отчете, в 2020 году проект «Восточное соседство ЕС», финансируемый ЕС, провел опрос общественного мнения в шести странах Восточного партнерства.

«Исследование проводилось в период с февраля по март 2020 года (до кризиса, вызванного COVID-19) и было основано на личных интервью среди репрезентативной выборки из 1000 человек на страну», — говорится в отчете.

Так, согласно результатам опроса 2020 года, у 44 процентов граждан Азербайджана cложился положительный образ ЕС, что на 17 процентов больше по сравнению c 2016 годом, в то время как 9 процентов респондентов негативно относятся к ЕС.

Также отмечается, что 30 процентов азербайджанцев знают о финансовой поддержке ЕС для Азербайджана, и 76 процентов из них сочли ее эффективной.

В свою очередь 69 процентов опрошенных, которые знают о Европейском Союзе, считают отношения между ЕС и Азербайджаном хорошими.

Уровень доверия к ЕС составляет 41 процент, что на 13 процентов выше уровня 2018 года.