Святослав Юраш: «Азербайджан протянул нам руку помощи»

Эксклюзивное интервью # с депутатом Верховной Рады от партии «Слуга народа», членом Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Святославом Юрашем

— На этой неделе исполнился год с того момента, как Владимир Зеленский стал президентом Украины. Как Вы оцениваете итоги его годичной деятельности?

— Это был год работы, направленной на то, чтобы в Украине произошли положительные перемены. На постсоветском пространстве были и есть примеры государств, добившихся впечатляющих успехов и Азербайджан, безусловно, является одним из таких государств. Мы очень хотим, чтобы аналогичные успехи были и у Украины. И первый шаг в этом направлении уже сделан — нам удалось объединить власть. Увы, ранее было немало примеров того, когда вместо управления страной, мы видели ее дерибан. Видели мы и ситуацию, при которой представители различных ветвей власти стремились сорвать большой куш перед уходом в отставку.

Сейчас этого нет. Сейчас мы видим прогресс в вопросе установления мира на Востоке страны, реформы в экономике и в системе прокуратуры. К сожалению, на темпе экономических реформ негативно сказалась пандемия коронавируса. Она затронула все страны мира, сильно затормозила развитие мировой экономики. Естественно, что все происходящее не могло не затронуть и нашу страну. Планы реализации пакета реформ несколько изменились, но мы надеемся, что все задуманное в конечном итоге будет реализовано.

— Вы упомянули о том, что произошло объединение власти. Тем временем, есть мнение, что даже партия «Слуга народа» не монолитна и состоит из различных групп. Например, утверждается, что есть «группа Коломойского». Насколько обоснованы такие утверждения?

— Мы, образно говоря, не Коммунистическая Партия. Безусловно, в нашей партии есть люди самых разных взглядов, позиций. Есть в партии и представители различных течений. Но, это и не плохо. Ведь, таким образом, в нашей партии представлены люди, которые отстаивают интересы всех слоев населения. В тех же США, неоднородностью отличаются и две наиболее крупные партии, ведущие постоянную борьбу за власть – « республиканцы и «демократы». И мы действительно гордимся тем, что «Слуга народа» является партией, которую поддержали все слои украинского общества. Мы ценим оказанное нам доверие и стараемся его оправдать. При этом замечу, что за несколькими исключениями, по самым важным для страны вопросам, фракция «Слуга народа» голосует объединенно.

— Как известно, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили подтвердил информацию о том, что ему поступило предложение от президента Украины Владимира Зеленского занять пост вице-премьера по реформам в правительстве Дениса Шмыгаля. Как Вы считаете, утвердит ли его на этой должности Верховная Рада, хватит ли голосов «за» данное назначение?

— Как раз завтра в ВР мы обсудим вопрос назначения господина Саакашвили на пост вице-премьера по реформам в правительстве Дениса Шмыгаля. Очевидно, что он имеет очень долгую и непростую политическую историю. На посту президента Грузии он добился грандиозных успехов, осуществил серьезные реформы. Но ведь был и совсем неоднозначный опыт его работы на посту губернатора Одесской области. Вот тут есть немало вопросов. Так что, тут все нужно и важно тщательно обсудить и взвесить, чем мы завтра и займемся. Ну а шире, в случае утверждения господина Саакашвили на этой должности, только время покажет, сумеет или не сумеет он осуществить те реформы, которые были бы полезны и важны для нашей страны.

— В интервью #, депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа», председатель подкомитета по вопросам местных налогов и сборов, член постоянной делегации в Парламентской ассамблее ГУАМ Марьян Заболоцкий сообщил, что Азербайджан согласился выделить Украине кредит в размере 300 миллионов долларов. Согласны ли Вы с тем, что данный шаг является еще одним подтверждением крепости отношений между нашими странами?

— В Украине очень высоко оценили то, что в столь сложный для всех момент, когда даже ведущие мировые державы испытывают экономические проблемы, связанные, в том числе, с борьбой с пандемией коронавируса, Азербайджан протянул руку помощи. Мы понимаем, что и для вашей страны наступили непростые времена. Но именно поэтому вдвойне дорог этот дружественный жест со стороны Азербайджана. Он поможет в реализации комплекса реформ в Украине. В целом же, давая оценку характеру отношений между нашими странами, назову их идеальными. Азербайджан и Украина поддерживают территориальную целостность друг друга, выступают с единых позиций во всех влиятельных международных организациях.

Есть многолетний и успешный опыт экономического, политического, культурного партнерства между нашими странами, есть сотрудничество и в военно-технической сфере. Кроме того, Баку и Киев очень плодотворно сотрудничают и в рамках организации ГУАМ. Вспомним также, сколь теплым и историческим, не побоюсь этого слова, был визит президента Украины Владимира Зеленского в Баку. То есть, повторюсь, отношения между нашими государствами можно назвать идеальными и образцовыми. Уверен, что такими они будут всегда.

— Как Вы оцениваете деятельность азербайджанской диаспоры в Украине?

— Было немало примеров, когда азербайджанцы занимали высокие посты в различных ветвях власти в Украине и этот факт говорит сам за себя. Кроме того, я регулярно и плотно работаю с руководителями азербайджанской диаспоры в Украине. В частности, с главой ОДАУ Хикметом Джавадовым. Считаю, что азербайджанская диаспора в Украине поражает не только своим количеством, но и качеством работы. Надеюсь, что представители других национальностей, мирно и счастливо живущих в нашей стране, могут брать с нее пример.

— А нет ли смысла Украине взять пример с Азербайджана и создать Госкомитет по работе с диаспорой?

— Вопрос работы с украинской диаспорой, численность которой достигает 20 миллионов человек, является фундаментальным и очень важным. Очень грустно, что столько лет и даже десятилетий, он лишь педалируется. При этом нельзя не отметить и то, что украинская диаспора в самых разных странах мира не стоит на месте, а активно развивает свою деятельность. Она очень многое делает сама, за что мы ей крайне признательны. Отмечу, кстати, активную работу украинской диаспоры в Азербайджане. Что же касается того, как именно в дальнейшем нужно строить работу с украинской диаспорой, то тут есть самые различные концепции. Есть концепция создания Министерства по работе с диаспорой, есть концепция создания Департамента по работе с диаспорой. Есть и концепция, согласно которой наша диаспора будет работать не с одним каким-то министерством или ведомством, а сразу со многими. То есть, нет однозначного мнения на сей счет. Но, в Верховной Раде уже создан подкомитет по вопросам связей и защиты прав и интересов украинцев за рубежом, который я возглавляю. И мы уже подготовили ряд законов, которые бы регламентировали отношения между государством Украина и украинской диаспорой.