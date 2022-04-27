Свергнутый лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи приговорена к пяти годам лишения свободы по обвинению в коррупции, сообщает Анадолу.

В военном суде Мьянмы бывшему лидеру страны в 11-й раз предъявляли обвинения в коррупции.

Аун Сан Су Чжи обвиняется в получении взятки в размере 600 тыс. долларов наличными и в виде золота.

В отношении свергнутого лидера продолжаются судебные разбирательства по 10 пунктам обвинения.

Ранее 76-летняя Аун Сан Су Чжи была приговорена к 6 годам тюремного заключения за подстрекательство к массовым беспорядкам и нарушение ограничений, связанных с COVID-19.

В случае подтверждения всех обвинений свергнутый лидер получит до 175 лет тюремного заключения.