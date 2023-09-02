Российские генералы Сергей Суровикин и Андрей Юдин выступали против войны с Украиной, заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью для «Крым Реалии».

«Юдин в Главном оперативном управлении — один из действительно главных планеров. Он лично выступал против всего этого и говорил, что это приведет к катастрофе. Он — один из основных непубличных критиков среди военного руководства Российской Федерации, именно военного, который говорит, что все это катастрофа и чем дальше, тем хуже. Суровикин так же выступал против», — сказал Буданов.

По его словам, Суровикина сделают «крайним» за атаки по Москве.

Напомним, ранее сообщалось, что Суровикин снят с должности командующего воздушно-космическими силами, но оставлен в распоряжении Минобороны РФ. До этого в СМИ появилась информация, что он Суровикина отстранили и приказали молчать, «пока о нем не забудут». РосСМИ сообщали, что Суровикина посадили под «домашний арест», хотя в отношении него не было официального расследования.