Супруга премьер-министра Канады заболела коронавирусом

Супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо заразилась коронавирусом нового типа (Сovid-19), говорится в сообщении офиса канадского премьера.

Тест на коронавирус у супруги главы правительства оказался позитивным. Состояние женщины стабильное, приняты все необходимые меры.

«Премьер-министр Джастин Трюдо чувствует себя хорошо, симптомов заражения у него нет. Он останется в карантине в течение 14 дней. По рекомендации врачей премьер не будет сдавать тест на коронавирус, так как не зафиксировано никаких симптомов заражения», — говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что лица, контактировавшие с Трюдо также не находятся в зоне риска.

Ранее офис премьер-министра Канады сообщил, что чета Трюдо перешла в режим самоизоляции в связи с симптомами коронавируса у супруги премьера.

| 2020-03-13T13:27:35+00:00 13 марта 2020, 14:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss