Супруга премьер-министра Канады заболела коронавирусом

Супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо заразилась коронавирусом нового типа (Сovid-19), говорится в сообщении офиса канадского премьера.

Тест на коронавирус у супруги главы правительства оказался позитивным. Состояние женщины стабильное, приняты все необходимые меры.

«Премьер-министр Джастин Трюдо чувствует себя хорошо, симптомов заражения у него нет. Он останется в карантине в течение 14 дней. По рекомендации врачей премьер не будет сдавать тест на коронавирус, так как не зафиксировано никаких симптомов заражения», — говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что лица, контактировавшие с Трюдо также не находятся в зоне риска.

Ранее офис премьер-министра Канады сообщил, что чета Трюдо перешла в режим самоизоляции в связи с симптомами коронавируса у супруги премьера.