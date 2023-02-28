«Я был в Армении, когда произошли Кафанские события. В то время на азербайджанский анклав в Армении оказывалось очень сильное давление. Азербайджанцев в Кафане под угрозой убийства вынуждали покинуть свои земли. Весь народ-старики, молодые, дети искали убежище в Азербайджане».

Об этом в интервью АПА заявил известный российский историк-философ, писатель, публицист, главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов.

«По сути, это был первый акт, где было влияние применения силы. Конфликты были и раньше. Но они были погашены сильной советской властью, дашнаков посадили в тюрьму, всех националистов заставили замолчать. Как только в Советском Союзе проявилась слабость, к власти пришел Горбачев, начали расшатываться все нормы и структуры Советов, этот национализм вспыхнул снова. А первое проявление этого произошло именно в Армении. Это была смертельная ошибка. Потому что униженные и изгнанные Кафанские азербайджанцы, прибывшие в Азербайджан, горели чувством мести. Больше всего их разместили в Сумгайыте. Поэтому сумгайытские события являются результатом Кафанских событий. Сумгайытские события были этапом противоречия. Кто там был виноват, кто стоял во главе, я этого не знаю. Но я точно знаю, что все началось с Кафана», — сказал он.