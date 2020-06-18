Суд запретил Трампу депортировать 800 тысяч мигрантов

Верховный суд США запретил американскому президенту Дональду Трампу и его администрации отменить программу DACA, защищающую от депортации 800 тысяч мигрантов, сообщается на сайте суда.

«Решение министерства внутренней безопасности отменить DACA было волюнтаристским и связанным с произволом», — говорится в судебном решении.

Программа DACA была введена при президенте Бараке Обаме и защищает от депортации 800 тысяч нелегальных иммигрантов, прибывших в США детьми.

Суд отметил, что администрация президента недостаточно обосновала отмену программы. Решение не является окончательным — администрация может представить дополнительные причины. (Газета.Ру)