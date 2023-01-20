Суд в американском штате Флорида взыскал почти миллион долларов с экс-президента США Дональда Трампа и его адвоката по их иску к бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон.

«Это дело не следовало открывать», — следует из постановления федерального суда южного округа штата Флорида, размещенного в его электронной базе. «Несостоятельность обвинений была очевидна с самого начала», — отметил судья Дональд Миддлбрукс.

Экс-президент и его адвокат Алина Хабба обвиняли Клинтон и 30 других ответчиков в попытке опорочить Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года. Они требовали компенсаций на сумму $70 млн. Обвиняемые в ноябре прошлого года направили в суд ответное ходатайство, назвав претензии экс-президента безосновательными и потребовав взыскать с самого Трампа и его адвоката более $1 млн. Возмещения издержек требовал в том числе россиянин Игорь Данченко, который ранее был признан невиновным в предоставлении заведомо ложных данных сотрудникам ФБР.

«Ни один разумный юрист не стал бы подавать этот иск», — констатировал судья, отметив, что «Трамп и его адвокаты злоупотребляют судебной системой». Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Клинтон и других ответчиков и оштрафовал Трампа и Хаббу на $937,9 тыс.

Трамп подал в суд на Клинтон, которая баллотировалась в президенты США от Демократической партии в 2016 году, в марте прошлого года, обвинив ее и других лиц в заговоре с целью распространения ложных сведений о его связях с Россией во время предвыборной гонки. В июне 2022 года Трамп включил в иск материалы закрытого дела спецпрокурора США Джона Дарема в отношении связанного с Демократической партией юриста Майкла Сассмана. В сентябре судья Миддлбрукс отклонил иск, однако представители Трампа опротестовали его решение, после чего ответное ходатайство подали Клинтон и другие ответчики.