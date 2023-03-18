Суд в Пакистане отменил в субботу ордер на арест бывшего премьер-министра Пакистана и председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана и перенес слушания по его делу на 30 марта. Как сообщает телеканал Geo.tv, судья сообщил сторонам дела, что прения состоятся на следующем заседании, а также приказал Хану обеспечить свое присутствие в суде.

Это решение было принято после того, как полиция вступила в столкновения со сторонниками ДЗС около здания суда, и судья принял решение не проводить заседание на фоне столкновений. При этом была официально зафиксирована явка Имрана Хана в суд, хотя политик не смог покинуть свой автомобиль из-за продолжающихся столкновений.

Как в свою очередь сообщает телеканал AAG TV, Хан в настоящее время возвращается в свою резиденцию в Лахоре.

Экс-премьер обвиняется в том, что продавал дорогие подарки, полученные им от лидеров иностранных государств во время нахождения у власти. В октябре 2022 года Избирательная комиссия Пакистана отстранила Хана от выборов и лишила его права занимать правительственные должности сроком на пять лет. 14-15 марта сотрудники правоохранительных органов пытались задержать Хана в соответствии с постановлением суда, однако столкнулись с сопротивлением со стороны активистов и сторонников ДЗС, в результате чего более 60 полицейских получили ранения. Одновременно с этим адвокаты Хана в Исламабаде смогли убедить судебные инстанции снова приостановить действие ордера на его арест под обязательство самостоятельно явиться в суд.