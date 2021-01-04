Суд в Лондоне отказался экстрадировать Ассанжа в США

Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
«Я учла, что к нему в США могут быть применены особые административные меры, предполагающие серьезную изоляцию. Она может негативно сказаться на психологическом здоровье Ассанжа», — сказала Барайтсер.
Оглашая вердикт, судья заявила, что по сути, состояние здоровья обвиняемого — единственная причина отказа. По ее мнению, у Ассанжа, страдающего депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера, могут вновь появиться суицидальные мысли.(РИА Новости)