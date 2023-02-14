Первомайский районный суд Бишкека разрешил бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву выезд за пределы Кыргызстана на лечение.

Как сообщил корреспондент «Азаттыка», пока Атамбаев находится в колонии.

Судебная коллегия Верховного суда 14 февраля на закрытом заседании приняла решение направить на пересмотр дела в отношении Алмазбека Атамбаева.

В постановлении сообщается, что ходатайство адвокатов Замира Жоошева и Сергея Слесарева о возобновлении производства по уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам было удовлетворено.

Отмечается, что постановления Верховного суда от 12 октября 2021 года и 15 марта 2022 года в отношении Атамбаева отменены.

В 2020 году Верховный суд отменил приговоры предыдущих инстанций по этому делу, согласно которым Атамбаев был осужден на 11 лет. Дело было направлено на новое рассмотрение в Первомайский районный суд города Бишкека. Однако 12 октября Верховный суд отменил свое решение после ходатайства Генпрокуратуры. Атамбаев вновь считался осужденным, дело по освобождению кримавторитета Батукаева рассматривалось в Верховном суде. 15 марта 2022 года Верховный суд вынес свое решение, оставив в силе приговор о лишении свободы на 11 лет. Среди более чем 10 фигурантов, проходивших по этому процессу, Алмазбек Атамбаев оказался единственным, кто получил тюремный срок.

В 2019 году Жогорку Кенеш лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента. Это решение дало возможность привлечь его к суду. В рамках этого дела 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш прошли «мероприятия по принудительному приводу бывшего президента на допрос». Тогда погиб сотрудник спецназа, а более 200 человек получили различные по тяжести травмы.

Алмазбек Атамбаев занимал пост президента КР в 2011-2017 годы.