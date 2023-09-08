В Наримановском районном суде сегодня состоялось рассмотрение жалобы адвокатов ученого-экономиста Губада Ибадоглу на не обеспечение его прав (запрет на встречи и телефонные разговоры с членами семьи). Об этом Turan сообщил адвокат Бахруз Байрамов.

По его словам, судья Хафиз Камранов заявил, что указанные права Ибадоглу уже восстановлены. Однако адвокат указал, что права Ибадоглу на встречи и телефонные разговоры были обеспечены только спустя 28 дней после ареста.

Адвокат также ходатайствовал об обеспечении участия Ибадоглу в суде.

Судья рекомендовал защите обратиться в вышестоящие органы прокуратуры, и оставил жалобу без удовлетворения.

Байрамов сказал, что защита подаст апелляцию и будет добиваться признания нарушения прав Ибадоглу. Если апелляция также будет отклонена, то будет направлено заявление в ЕСПЧ.

Напомним, что 24 июля Наримановский районный суд Баку арестовал на 3 месяца и 26 дней Губада Ибадоглу по обвинению в изготовлении фальшивых денег. В МВД Азербайджана заявили, что Ибадоглу связан со сторонниками Фетуллаха Гюлена, обвиняемого в попытке государственного переворота в 2016 году в Турции. 25 августа ему было предъявлено еще одно обвинение в «изготовлении, хранении или распространении религиозных экстремистских материалов».

Губад Ибадоглу отвергает обвинения, считая их абсурдными.