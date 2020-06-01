Суд оставил под арестом замминистра экологии Болгарии в связи с мусорным скандалом

Специализированный уголовный суд оставил под арестом заместителя министра экологии Красимира Живкова и других четырех фигурантов дела о махинациях с доставкой и утилизацией опасных отходов из Италии. Заседание суда продолжалось 14 часов. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.

Как отмечает Болгарское национальное телевидение, суд признал, что на основании доказательств, представленных прокуратурой, можно сделать обоснованное предположение о том, что именно обвиняемые совершили преступление, и считает, что находясь на свободе, они могут совершить новое преступление или повлиять на свидетелей по делу. Решение специализированного суда может быть обжаловано в течение трех дней.

Ожидается, что Живков уже в понедельник будет официально отстранен от своего поста в министерстве экологии.

В субботу на брифинге прокуроры, работающие по делу, сообщили, что «организованная преступная группа, в состав которой входит и заместитель министра экологии Красимир Живков, была создана с корыстной целью». А во время расследования было установлено, что замминистра совершал неправомерные действия, помогая обвиняемым бизнесменам в организации махинаций по доставке и переработке опасных отходов из Италии, причем большая часть этой деятельности была фиктивной.

Процессуально-следственные действия по уголовному делу проводились с 28 мая на 40 объектах на территории всей страны. Во время обысков были изъяты многочисленные документы и ценности. Установлено, что организованная группа из 10 человек совершила преступления против охраны окружающей среды, налоговые преступление, подделывала документы. Все фигуранты в настоящее время находятся под арестом, пять из них — под домашним.

Расследованием уголовного дела о махинациях с доставкой и утилизацией опасных отходов из Италии занимаются следователи Болгарии и Италии.